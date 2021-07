Sul palco de La Tela di Rescaldina il blues-rock degli RWM

Sono gli RWM gli ospiti musicali di sabato 24 luglio de La Tela di Rescaldina. Il trio torna all’osteria sociale del buon essere, sorta in uno stabile sottratto alla criminalità organizzata, per un concerto live dove i brani che hanno fatto la storia della musica nazionale e internazionale trovano nuova vita in arrangiamenti inediti.

Formazione composta da William Brambilla alla voce, Roberto Bianchi al basso e contrabbasso e Mauro Lavazza alla chitarra elettrica, gli RWM nascono dall’incontro quasi casuale dei tre componenti dove, a fare da collettore, sono state la passione per la musica, la creatività e soprattutto la voglia di personalizzare ogni brano. Ensemble insolito, perché poco soliti sono gli arrangiamenti con i quali vengono proposte le performance del trio, gli RWM propongono un repertorio estremamente vasto che arriva a coprire differenti generi musicali, spaziando dai classici del blues a reinterpretazioni di brani Jazz o di musica leggera tout cour. Il risultato è sempre un concerto capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio nel mondo della musica.

Inizio alle 21, ingresso libero.