Tokyo 2020, Edalli fuori dalla finale nell’all-around per un decimo

Ludovico Edalli dà tutto, si fa onore come richiede il palcoscenico dell’Olimpiade, ma non riesce e superare il primo taglio dell’all-around di ginnastica artistica.

Il ginnasta di Busto Arsizio e della Pro Patria, nella gara che prevede la rotazione su tutti gli attrezzi (anelli 13.333, volteggio 13.666, parallele 13.166, sbarra 13.733, corpo libero 13.733, cavallo con maniglie 13.600, il suo percorso), ha chiuso con 81.231 punti. Sarebbe bastato un decimo in più: il brasiliano Diogo Soares si è infatti qualificato con 81.332.

Edalli è seconda riserva: se due atleti dovessero rinunciare all’ultimo atto, verrà ripescato per la finale.

L’altro italiano in gara, il romano Marco Lodadio, resta fuori dalla finale e dai migliori 8 per 167 millesimi. Sarà prima riserva, entrerà in finale se qualcuno rinuncerà o si farà male nelle prossime gare.