Un 21enne di Gallarate ha mappato tutte le cabine telefoniche d’Italia

Si chiama Andrea Tempestini, ha 21 anni, è studente universitario ed è di Gallarate: negli ultimi mesi si è dedicato interamente al progetto di mappatura di tutte le cabine telefoniche d’Italia, realizzando inoltre un sito apposito.

«Qualche mese fa passeggiavo per Gallarate e ho visto una vecchia cabina telefonica: mi sono subito chiesto quante ce ne fossero ancora nella mia città», dunque Tempestini ha controllato sul sito di Tim, trovando un pdf con dentro un elenco «poco intuitivo».

Da qui l’idea di colmare questa lacuna: «Ho iniziato da Gallarate e mi sono detto: perché non farlo per tutta Italia? Sentivo l’esigenza di creare qualcosa che ancora non ci fosse». Tempestini in poco più di due mesi ha quindi mappato circa 18.830 cabine telefoniche sparse per tutta la penisola.

La passione per l’informatica, il videomaking e il web design

In questo progetto sono confluite alcune passioni del ragazzo, come l’informatica, il videomaking e il web design: «Ho imparato la programmazione da zero usando Python, come ho progettato da zero il sito. Questo è il mio primo vero progetto di programmazione». Tempestini ha impiegato tre settimane per mappare – prima a mano, poi con Phyton -, due settimane per lavorare alle grafiche e un mese interamente dedicato al video, girato a Firenze.

Il sito è pronto, ma non è ancora on line: lo studente lo farà solo dopo l’approvazione di Tim, che ha contattato tramite Pec raccontando del suo progetto, senza ottenere una risposta. «Ho pubblicizzato il mio lavoro su Reddit e con un post Instagram sul mio profilo personale ho lanciato una vera e propria iniziativa che consiste nel taggare la pagina di Tim nei commenti sotto l’ultimo post, al fine di ottenere visibilità. Attualmente sotto il post in questione sono presenti 82 commenti in continua crescita. Il video Youtube relativo al progetto ha superato le 300 visualizzazioni e si appresta, con oltre 50 apprezzamenti, anch’esso ad aumentare». Su Reddit Tempestini ha ricevuto più di 700 apprezzamenti e 100 commenti di incoraggiamento.

Sottolineando che la mappatura è un progetto senza scopo di lucro, ha poi concluso così: «Tim potrebbe tranquillamente prendere il mio lavoro e utilizzarlo, visto che è open source».