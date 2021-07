Un argentino per la Pro Patria: Franco Vezzoni

Un esterno mancino di grande prospettiva: Franco Vezzoni, nato in Argentina nel 2001, è un nuovo giocatore della Pro Patria.

Il calciatore, che arriva in prestito annuale dall’Inter, dove ha giocato nella Primavera mettendosi anche al braccio in diverse occasioni la fascia di capitano – come il suo nuovo compagno di squadra Manuele Lombardoni -, si è già aggregato al ritiro di Sondalo.

Il direttore sportivo Sandro Turotti mette così a posto la fascia sinistra dove ci sono già Luca Pizzul e Leonardo Galli.

IL COMUNICATO