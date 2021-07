Un Baggio per il Varese, che firma anche Cantatore

Il Città di Varese comunica altri due tesseramenti in vista della prossima stagione di Serie D. A raffornzare la squadra di mister Ezio Rossi sono stati annunciati oggi – lunedì 19 luglio – il difensore Alessandro Baggio e il centrocampista Francesco Cantatore.

Per il pacchetto arretrato ecco Alessandro Baggio, classe 2002 che nella passata stagione al Bra ha collezionato 28 presenze dimostrando di sapersi adattare sia sulla linea arretrata, sia sulla fascia destra. Nato a Roma, è figlio del grande Dino: 60 presenze in Nazionale e tre Coppa Uefa in bacheca (con Juventus e Parma). Alessandro invece era di proprietà del Monza ma da oggi vestirà una nuova maglia biancorossa, quella del Varese.

Per la mediana è invece arrivato il regista Francesco Cantatore. Classe 1993, nativo di Carrara, ha giocato quasi tutta la carriera in Liguria, compresa l’ultima stagione a Lavagna dove ha registrato 24 presenze e 3 gol.