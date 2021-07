Università dell’Insubria ai blocchi di partenza: al via le immatricolazioni

Università dell’Insubria «Ai blocchi di partenza»: torna anche quest’anno l’evento dedicato all’orientamento in occasione dell’apertura delle immatricolazioni fissata per giovedì 15 luglio. Nei tre giorni precedenti, il 12, 13 e 14 luglio, l’ateneo di Varese e Como ha preparato nuovi incontri virtuali con docenti, studenti testimonial e personale amministrativo, a disposizione per domande in diretta sia sull’offerta formativa che sui servizi e sulle modalità di iscrizione. E il 15 e 16 luglio si possono visitare in presenza, in piccoli gruppi, i laboratori di Chimica e di Fisica a Como, alla scoperta di particelle, microlavorazione laser, light scattering, ottica non lineare e informazione quantistica.

Intanto è stato presentato il nuovo video «Persone, passione, competenza» girato dietro le quinte del teaser ufficiale della campagna 5×1000 «Sempre al tuo fianco», con i protagonisti colti durante le pause delle riprese. «Quello che vogliamo raccontare è il nostro modo di essere – dice il rettore Angelo Tagliabue –. con le persone sempre al centro, con passione e competenza. Con il graduale rientro alla normalità torniamo a vivere appieno questa vocazione, che ci consente di fare la differenza ed essere competitivi, come dimostrano per esempio gli ultimi dati Almalaurea sull’occupazione dei nostri laureati, che trovano lavoro con più facilità, 75 per cento, rispetto alla media italiana del 69 per cento».

Il 15 luglio si aprono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero: Giurisprudenza, Scienze della comunicazione, Scienze del turismo, Storia e storie del mondo contemporaneo, Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, Scienze dell’ambiente e della natura. Dal 15 luglio ci si può anche preiscrivere ai 12 corsi di laurea magistrale.

Sono già pubblicati i bandi per i corsi triennali ad accesso programmato ad esaurimento posti o in ordine di presentazione della domanda: Biotecnologie, Chimica e chimica industriale, Economia e management, Scienze biologiche, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze motorie.

Per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi triennali delle Professioni sanitarie le immatricolazioni sono subordinate al superamento dei test di ingresso, fissati rispettivamente per il 3 e il 7 settembre; l’Insubria organizza incontri di preparazione in vista delle prove: www.uninsubria.it/precorso_med. Anche per questi corsi si rimanda ai bandi per l’ammissione pubblicati online che contengono tutte le informazioni su modalità e tempistiche.

E in attesa dell’inizio delle lezioni, è possibile prepararsi alle prove di verifica delle conoscenze iniziali grazie ai materiali online e ai precorsi che inizieranno a fine agosto: www.uninsubria.it/precorsi.

Particolare attenzione per gli studenti con disabilità e Dsa: l’ateneo mette in essere la personalizzazione dei percorsi attivando servizi a misura di studente a partire dall’immatricolazione (dal 15 luglio) fino al termine degli studi, con una carta dei servizi dedicata. Per esempio sono previsti colloqui di accoglienza e monitoraggio, libri accessibili, tutorato, servizio di trasporto, progetto formativo universitario. Gli studenti possono richiedere adattamenti specifici in conformità con la diagnosi per studiare, sostenere gli esami di profitto e i test ad accesso programmato a livello locale e nazionale. Attualmente sono più di 600 gli studenti con disabilità e Dsa iscritti a tutti i corsi di laurea Insubria, nessuno escluso.

Per maggiori informazioni è sempre possibile prenotare un colloquio di accoglienza tramite il servizio Infostudenti o consultare la pagina dedicata sul sito di ateneo: www.uninsubria.it/serv-disabili.

Iscrizioni agli incontri e guida alle immatricolazioni: https://www.uninsubria.it/ai-blocchi-di-partenza

L’offerta formativa dell’Insubria: https://www.uninsubria.it/openday

Il nuovo video: https://www.youtube.com/watch?v=s0qCE1rSC2I