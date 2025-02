Intossicazione da monossido di carbonio: muore una donna di 81 anni, grave il marito a Rovello Porro

Una tragedia si è consumata nella notte tra il 21 e il 22 febbraio nel comune di Rovello Porro, in via Como. Un’intossicazione da monossido di carbonio ha provocato la morte di una donna di 81 anni, mentre il marito 85enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

L’allarme è scattato intorno alle 00:45, quando il personale del 118, intervenuto per un soccorso persona, ha rilevato la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione grazie ai sensori in dotazione. Immediato l’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Lomazzo e Lazzate, che hanno estratto i due anziani dalla casa.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Azzurra Rovellasca, un’automedica di Como e i carabinieri di Lomazzo. Il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso della donna, mentre l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti sulle cause della fuga di monossido.