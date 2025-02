Ultraleggero precipita a Sondrio, salve le due persone a bordo

Alle ore 8:30 di questa mattina, venerdì 28 febbraio, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nel comune di Cino (Sondrio) per un incidente aereo che ha coinvolto un ultraleggero partito con due persone a bordo da un’aviosuperficie di Alzate Brianza (Como). L’aereo, durante il volo, è precipitato nel territorio montano di Cino.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui una squadra del distaccamento di Morbegno e una squadra specializzata S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dal Comando di Sondrio.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre entrambe le persone dall’aereo, che fortunatamente sono vive. Una delle due persone è stata imbarcata su un elicottero sanitario per il trasporto d’urgenza in ospedale, mentre l’altra è stata trasportata dai Vigili del Fuoco in una zona più accessibile, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto, che ha provveduto al trasporto in ambulanza.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.