A Velmaio di Arcisate vince la solidarietà

Come spesso accade nelle manifestazioni amatoriali non agonistiche con un fine benefico a vincere e la solidarietà. E’ successo così anche a Velmaio di Arcisate dove il Team Arcisate ha promosso per la prima volta la Randonnèe Aricsate – uno SLAncio verso il traguardo – dai un aiuto alla ricerca.

Un evento che ha ricevuto l’adesione di 250 pedalatori che si sono distinti sui due percorsi previsti: di 80 chilometri, con 800 metri di dislivello, e 120 chilometri, con 1700 metri di dislivello. Un’adesione che è andata oltre ogni aspettativa ed ha gratificato lo sforzo organizzativo messo in atto dal presidente arcisatese Fabio Mentasti e dai suoi collaboratori. Nel gruppo che il sindaco di Arcisate Gian Luca Cavalluzzi ha salutato alla partenza anche l’ex professionista Cadel Evans, mischiato nel lungo serpentone multicolore.

Premi per tutti e particolari riconoscimenti per le formazioni più numerose : Compact Team, Arcisate, Funtos Bike, Team Raggio Lainatese e Newsciclismo.com, inoltre premi speciali per Marcello Jacopo Messina, Alberto Schiavulli, Cherubina Russo e Carmen Selene Crespi. Il prossimo appuntamento non agonistico nel Varesotto sarà il 18 luglio a Cittiglio con la manifestazione “Sulle strade di Binda” per onorare Alfredo Binda nel 35esimo della sua scomparsa, evento che come nelle precedenti edizioni sostiene alcune associazioni che operano nel sociale e il ciclismo giovanile.