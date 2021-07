Hanno violato le misure anticovid, sanzionati militanti di Do.Ra.

Sono stati identificati e sanzionati dalla Digos di Varese alcuni militanti dei Do.Ra., il gruppo nazifascista, che il 30 maggio avevano organizzato una manifestazione in piazza ad Azzate. I militanti sono stati sanzionati per la non ottemperanza delle misure anti covid (nella foto il luogo in cui si era tenuto il ritrovo)

Il gruppo neonazista Do.Ra., appartenente all’estrema destra varesina, aveva organizzato il corteo con ritrovo sotto il monumento ai caduti per ricordare i cittadini di Azzate fucilati nel 1945.