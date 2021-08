Addio alla signora Valeria, per anni colonna portante della Posta di Cremenaga

E’ morta all’età di 93 anni la signora Valeria Gandini vedova Marongiu, per anni una vera colonna portante dell’ufficio postale di Cremenaga.

La nostra lettrice Maria Oreggia la ricorda così: «Durante il suo lungo servizio come impiegata si faceva in quattro per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti con precisione e cortesia. Mai un’assenza, mai un errore o un rimandare a casa una persona senza avere risolto i suoi problemi. La gente si muoveva a piedi e lei scriveva a mano visto che allora non c’erano i computer. Il suo impegno era rivolto anche alla società oltre che al lavoro: organizzava gite parrocchiali per visitare posti con santuari e anche in quel caso era premurosa come una mamma. La sua dipartita lascia molta nostalgia tra chi l’ha conosciuta e tristezza tra i familiari anche se consapevoli che la vita terrena è destinata ad avere un termine. Io l’ho sentita l’ultima volta una quindicina di giorni fa ed abbiamo parlato, come sempre, nel suo amato dialetto. Le ultime parole che mi ha detto sono state “vegn a truam che iscì a parlom in dialett”. Ciao Valeria».