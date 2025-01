A Lavena Ponte Tresa scuole in festa per l’open day dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”

Il prossimo fine settimana, l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Lavena Ponte Tresa sarà in festa: in occasione del tradizionale Open Day, aprirà, infatti, le sue porte per farsi conoscere dalle famiglie dei futuri alunni.

Darà il via alle danze la scuola dell’Infanzia di Cremenaga: venerdì 17 gennaio, dalle 16 alle 18, genitori e bimbi avranno la possibilità di esplorare gli spazi della scuola di via

Vittorio Veneto e di incontrare le educatrici, che illustreranno le proposte didattiche che quotidianamente, con passione e competenza, mettono in atto. Sabato 18 gennaio sarà,

invece, la volta dei plessi di via Pezzalunga a Lavena Ponte Tresa: la Scuola Primaria accoglierà i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia dalle 9 alle 10.30, mentre la Scuola Secondaria incontrerà i ragazzi delle classi quinte della Primaria dalle 10.30 alle 12.

In entrambi i momenti farà gli onori di casa il Dirigente Scolastico, professor Natale Bevacqua, a cui spetterà il compito di delineare i tratti costitutivi dell’Offerta formativa dell’Istituto, consentendo così ai genitori di conoscere la fisionomia della scuola e i fondamenti pedagogici e didattici cui si ispira l’azione di tutto il corpo docente.

Entreranno quindi in scena i docenti e, nel ruolo di “ciceroni”, alcuni studenti attualmente iscritti all’Istituto: insieme guideranno genitori, ragazzi e bambini alla scoperta di aule e laboratori opportunamente allestiti per permettere ai futuri allievi di cimentarsi in diverse attività interattive e, di conseguenza, cominciare a toccare con mano la nuova realtà scolastica.

Gli insegnanti inoltre saranno a disposizione per dialogare con i genitori e fornire puntuali informazioni circa l’azione didattico-formativa condotta nel corso dell’intero anno scolastico.