“Angera piace”. Quasi 1400 turisti nelle prime due settimane di agosto

Nelle prime due settimane di agosto sono quasi 1400 i turisti che hanno deciso di trascorrere una giornata d’estate in visita Angera per potersi godere qualche momento di relax sulle tranquille sponde lombarde del Lago.

Dati, 1395 i turisti registrati dall’Infopoint di Piazzale della Vittoria, che confermano come la cittadina ai piedi della Rocca sia una meta apprezzata per le vacanze, soprattutto da visitatori stranieri.

«Coppie di giovani e molte famiglie con bambini, principalmente da Olanda, Belgio, Germania e Francia, hanno scelto la nostra cittadina per trascorrere le loro vacanze. Non mancano gli italiani provenienti dal vicino Piemonte, dal centro sud della penisola e dalle isole» commenta l’Ufficio turistico, che ogni giorno collabora a stretto contatto con l’assessore Valeria Baietti

«L’attività di accoglienza dell’Infopoint Turistico continua senza sosta da quando l’ufficio ha potuto riaprire al pubblico – sottolinea l’assessore – per il mese di giugno abbiamo registrato 1.386 visitatori, per il mese di luglio ben 1.845 e dal mese di agosto si registra una media di 100 visitatori al giorno che si fermano per poter visitare le principali bellezze della nostra città e del territorio, vivere il lago, partecipare al ricco calendario di escursioni e di eventi in programma».

«Rispetto all’anno scorso – prosegue Baietti – abbiamo notato il ritorno degli stranieri che fa ben sperare per la ripresa del nostro apprezzato territorio. Sempre esauriti i posti alle visite guidate in città e a contatto con la natura, in centinaia hanno partecipato alle serate delle rassegne dedicate al cinema all’aperto e alla musica. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che ci stanno aiutando nell’organizzazione e nell’accoglienza».

Proprio per questo motivo le attività promosse dall’Assessorato non si fermano: per tutto il mese di agosto e settembre nuovi itinerari esperienziali gratuiti accompagneranno i visitatori alla scoperta delle bellezze locali e del Museo Diffuso. I tour guidati sono gratuiti ma i posti limitati.

Per tutte le iniziative è sempre obbligatoria la prenotazione all’Infopoint Turistico. Consigliamo di consultare il sito www.angera.it, iscriversi alla newsletter o seguirci sui canali social di Facebook AngeraTurismo e Instagram VisitAngera.

Prossimi tour in programma: