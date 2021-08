Nuovo appuntamento con l’arte a Cadero: “La selva oscura della Divina Commedia”

L’associazione Sul filo dell’arte e Cadero di Maccagno con Pino e Veddasca iniziano le celebrazioni del Dante Contemporaneo in Val Veddasca con una installazione a Crochet e tricot: la selva oscura e Alighieri nell’antico Lavatoio di Cadero.

Nei giorni 6, 7 e 8 agosto 2021 il Micro Museo di Cadero, Taxus, la Fondazione Leonardo da Vinci e il Ponte degli Artisti di Milano, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Maccagno e la sua Proloco, iniziano le celebrazioni del Dante Contemporaneo in Val Veddasca. Omaggio al sommo poeta a 700 anni della sua scomparsa.

Le mani esperte delle volontarie dell’associazione Sul filo dell’arte, in collaborazione con gli ospiti intervenuti, allestiranno e svilupperanno l’installazione artistica dedicata a Dante trasformando il vecchio lavatoio nella selva oscura descritta nel primo canto dell’Inferno.

«L’antico Lavatoio si trova proprio a lato del Micro Museo di Cadero sede della mostra La Gioconda in Val Veddasca. Con le cimosse di Missoni svilupperemo l’installazione artistica che sarà creata in collaborazione con tutti gli ospiti di Cadero che vorranno aiutarci e cimentarsi con l’arte del Crochet e tricot (lavoro a maglia). Ad accogliere i passanti ci sarà anche la sagoma di Dante, anche questa realizzata a maglia e uncinetto. Tutti potranno partecipare per rendere unica l’opera del Dante Contemporaneo» racconta Corinna Farchi, fondatrice dell’associazione Sul filo dell’arte di Monza.

Orari dell’evento:

L’inizio della performance artistica e allestimento della selva oscura è prevista dalle ore 16,00 del 6 agosto.

Alle ore 18.00 di sabato 7 agosto sarà presentata l’opera realizzata sino a quel momento e si darà inizio all’omaggio a Dante in Val Veddasca.

L’installazione sarà completata entro domenica 8 agosto e sarà esposta a Cadero sino al 31 di agosto 2021.

L’evento vedrà la partecipazione di 30 artisti contemporanei dell’associazione Ponte degli Artisti di Milano che esporranno le loro opere realizzate per il libro-mostra, Dante Contemporaneo.

Il 21 e 22 di agosto sarà organizzato l’evento in Omaggio a Dante che vedrà la partecipazione dello scrittore, storico, ricercatore e studioso, Silvano Vinceti che presenterà l’opera Dante Contemporaneo.

L’evento è adatto a grandi e piccini e tutti possono partecipare gratuitamente.

Per informazioni

Savi Arbola Appiani +39 3317173853 (Fondazione Leonardo da Vinci)

Martina Castellani +39 3484532517 (TAXUS)