Biglietti a 12,99 euro per 24 ore, Ryanair lancia l’offerta di fine estate

Ryanair lancia oggi, giovedì 12 agosto, un’offerta di fine estate su tutto il proprio network con tantissimi voli a €12.99. È possibile approfittare di questa offerta fino alla mezzanotte di oggi.

I viaggiatori che vogliono concedersi una fuga di fine estate possono beneficiare di queste tariffe e partire nei mesi di settembre e ottobre, con tantissimi posti disponibili e un’ampia selezione di destinazioni vacanza e ideali per un city break tra cui scegliere: mete come Malaga, Bari, Barcellona, Amsterdam, Lisbona, Roma, Copenaghen, Varsavia, Ibiza, Marrakech e molte altre per un viaggio infrasettimanale a settembre e ottobre – a soli €12.99.

Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa offerta flash per i clienti che desiderano non perdersi l’ultimo scampolo di estate. Mentre i programmi di vaccinazione continuano nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a tornare ai livelli pre-pandemia e siamo felici di proporre queste incredibili offerte ai nostri clienti grazie alle quali possono volare verso destinazioni come Valencia, Palermo, Chania e concedersi city break in mete come Vienna, Edimburgo e Berlino a settembre e ottobre a partire da soli €12.99″.

L’offerta è valida per 24 ore solo nella giornata di giovedì 12 agosto. Visitare il sito Web Ryanair.com