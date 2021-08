Definiti i calendari di serie C, parte un grande campionato

«Il campionato della Serie C sarà certamente avvincente, rappresentativo di 19 regioni italiane». A parlare è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro che lunedì 9 agosto ha definito il calendario degli incontri della stagione 2021-2022.

Si comincia il 29 agosto 2021 e si termina domenica 24 aprile 2022. Nel girone A milita la Pro Patria che avrà un inizio di stagione tutt’altro che semplice. I tigrotti se la vedranno infatti subito con l’ostico Albinoleffe, poi andranno in trasferta a Trento per poi affrontare di nuovo in casa la Juventus U23.

Durante il consiglio direttivo, Ghirelli ha ringraziato il presidente federale Gabriele Gravina e Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, per la riapertura degli stadi fino al 50% della loro capienza. «I presidenti dei club – ha detto Ghirelli – hanno bisogno di sponsor e di incassi da botteghino, non ce la fanno più».

«Ho detto al consiglio direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie C di abolire i ripescaggi e le riammissioni. Noi iniziamo la riforma e mettiamo fine ad un serie di contenziosi spiacevoli. Questo, si sappia, lo porteremo a credito sul tavolo delle riforme quando parleremo di sostenibilità economico-finanziaria e di riforma di sistema. Se qualcuno pensa che la riforma del calcio italiano sia l’istituzione della Serie C di élite ha sbagliato clamorosamente. La riforma è del calcio italiano, di tutti i campionati».

Ritornando al campionato, alla quarta e quinta giornata, i tigrotti affronteranno Piacenza e Padova, due squadre scomode e con un passato di rango .