Elezioni amministrative, decolla la lista “Castellanza nel cuore”

Sulle schede elettorali stampate per le amministrative di inizio ottobre, a Castellanza, ci sarà anche il simbolo di una lista civica che ha appena ufficializzato la propria presenza nella tornata elettorale. Si tratta di “Castellanza nel cuore”, compagine che fa riferimento ad Alessandro Milone e che si presenta come «un gruppo di donne e di uomini che si sono attivati e uniti per costituire una associazione con lo scopo di sviluppare, progetti ed idee di interesse per la nostra comunità».

La lista sostiene di non avere una precisa appartenenza politica e che intende rivolgersi anche ai delusi della politica stessa, sollecitati a occuparsi della città che si trova al confine tra le provincie di Varese e Milano. «L’obiettivo comune è di essere sul territorio – si spiega nel documento diffuso a ridosso di Ferragosto – a contatto con le persone, e con una predisposizione finalizzata all’ ascolto ed al coinvolgimento. “Castellanza nel cuore” intende impegnarsi e lavorare su un progetto di città condivisa, centralità della persona, rispetto dell’ambiente, attenzione al sociale, decoro e arredo urbano, senza tralasciale la sicurezza, la cultura e lo sport».

La compagine civica (il cui motto è “Dove non arrivano la politica e i simboli può arrivare il cuore e il coraggio”) è tuttora una realtà che si sta sviluppando: per essere contattati, gli animatori mettono a disposizione l’indirizzo e-mail concastellanzanelcuore@gmail.com e il numero di telefono 338-6053598.