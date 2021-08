Elisa Longo Borghini scatenata in Francia: vince il GP de Plouay

Si arricchisce con una delle classiche in linea più importanti al mondo il palmares di Elisa Longo Borghini. La campionessa ossolana, bronzo ai recenti Giochi Olimpici di Tokyo, si è imposta oggi – lunedì 30 agosto – al GP de Plouay, prova del World Tour femminile giunta alla 20a edizione.

Azione perfetta, quella della 29enne di Ornavasso, portacolori della Trek-Segafredo: Longo Borghini è infatti scattata nel corso dell’ultimo giro in programma sul circuito di Plouay, ha allungato nel tratto in discesa e poi ha mantenuto un distacco sufficiente nella parte finale in pianura arrivando così a braccia alzate al traguardo con la maglia tricolore di campionessa d’Italia.

Alle sue spalle il gruppo delle inseguitrici si è ridotto a una quindicina di unità ma si è dovuto accontentare dello sprint per il secondo posto, andato alla francese Gladys Verhulst (Arkea) sull’americana Kristen Faulkner (Tivco-Svb). Per Longo Borghini quella di oggi è la 29a vittoria da Elite, la quarta del 2021. Quest’anno aveva già vinto una prova del World Tour, quella “di casa”, ovvero il “Trofeo Binda” sulle strade di Cittiglio e della Valcuvia.

Si tratta inoltre della quarta vittoria azzurra a Plouay in venti edizioni: l’ultimo successo risaliva al 2008 grazie a Fabiana Luperini mentre in precedenza era stata l’arcisatese Noemi Cantele a imporsi per due volte, nel 2005 e nel 2007.