Ferragosto in sicurezza al Parco Milanese con la Protezione Civile

Ferragosto in città, al lago, al museo o al… parco. Come ogni anno tra le mete di chi non è in villeggiatura c’è il Parco Alto Milanese, il polmone verde di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio dove gruppi di amici e famiglie si ritrovano per un pic-nic all’aria aperta (ricordiamo che le grigliate sono assolutamente vietate), per una passeggiata, un pomeriggio di giochi (alla baitina, aperta anche per pranzo, è presente un’area giochi attrezzata) o di relax.

L’area verde – fa sapere il presidente del consorzio Parco, Davide Turri – sarà monitorata dagli uomini della Protezione Civile che saranno impegnati su due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio, anche se non ci si aspetta il “pienone” considerato il boom di partenze per le località turistiche nel fine settimana di ferragosto. Sempre raccomandato il mantenimento delle distanze.