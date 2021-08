“I lampioni del Ponte di Vedano sono accesi anche di giorno”

Mi rivolgo a voi, per manifestare il mio forte disappunto a causa di una situazione che perdura da moltissimi mesi.

Come da foto allegata dimostra, l’impianto di illuminazione della rotonda di Lozza, dove la Varesina e le SS712, la SP233, la SP57 confluiscono, è sempre acceso anche di giorno, ma la notte no!

Ogni giorno siamo sempre subissati, giustamente, da inviti al risparmio energetico, ma mentre magari ognuno di noi acquista le costose lampade a risparmio energetico, chi di dovere non interviene a risolvere questa situazione.

E’ vergognoso che nessuno intervenga: adesso poi questi lampioni sopportano alte temperature sia esterne che interne, visto che sono sempre accese; quanto possono durare queste lampade ?

….tanto poi c’è sempre la comunità che paga il menefreghismo di chi invece deve intervenire.

Grazie e cordiali saluti

Francesco