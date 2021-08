L’aria fresca scaccia l’afa, nel weekend potrebbe tornare il caldo

L’aria fresca spazza via l’afa. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino evidenziano come la perturbazione temporalesca che è transitata ieri sera, sia stata seguita da aria più fresca e secca. Il tempo rimarrà soleggiato ma con caldo meno umido e più gradevole, entro le medie stagionali, probabilmente per tutta la settimana. Possibile nuovo aumento delle temperature sabato e domenica.