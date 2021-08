Dopo l’asfaltatura a Gallarate i cantieri si spostano sui marciapiedi

Dopo le asfaltature (ancora da terminare) i lavori a Gallarate si trasferiscono sui marciapiedi, mentre prosegue anche l’adeguamento dei giuochi nei parchi cittadini.

Nel cuore d’agosto l’assessore Sandro Rech fa il punto sull’andamento dei cantieri a Gallarate: «Questa settimana verrà tracciata la segnaletica sulle strade già asfaltate nei giorni scorsi, poi le asfaltature si fermano non per scelta nostra ma perché in questo periodo gli impianti di produzione dell’asfalto chiudono per ferie e manca dunque la materia necessaria».

I lavori sulle strade comunque proseguono lo stesso in questa settimana, «con il rinnovo di diversi marciapiedi, partiamo con via Bottini e via Trombini». Qui l’elenco delle asfaltature e dei lavori sui marciapiedi:

Nel frattempo – al di là degli interventi sulle strade – proseguono anche i lavori di adeguamento nei parchi cittadini. «Entro fine settimana finiscono i lavori al Parco Bassetti, poi interverremo sul parco di via delle Rose. Qui sarà spostata l’altalena per portatori di handicap, che ci era stata segnalata come difficilmente accessibile». Saranno poi installate due nuove altalene, un “bilico” (il gioco con la trave), un “castello” e tre giochi a molla, per rinnovare l’area per i più piccoli nel parco che già tre anni fa aveva visto l’investimento sul campo da basket playground.

E a proposito di playground, sono quasi terminati anche i lavori al rinnovato campo da pallacanestro nel parco Arcobaleno di via Pegoraro-via Gioia, dove sono già stati installati anche i giochi per bambini.

Seguiranno poi anche altri interventi nei parchi “minori”: tra i primi che dovrebbero vedere una “rinfrescata” c’è il parchetto di via Dante, che riceverà nuovi giochi e anche nuove panchine, essendo quelle esistenti molto ammalate.