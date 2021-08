I cantieri per le asfaltature d’agosto a Gallarate

Dagli assi principali alla viabilità di quartiere, dal centro ai Ronchi, molte strade di Gallarate vengono interessate dai lavori di asfaltatura.

In questi giorni, dopo l’asse di via Varese, si sta intervenendo nella zona di Largo Beethoven-via Sciesa, ai Ronchi fino al confine con Cardano: il cantiere crea qualche disagio in più perché blocca una intersezione importante (la rotonda di Largo Beethoven, che viene asfaltata oggi) e perché impone una serie di deviazioni.

Le asfaltature e i rifacimenti di marciapiedi toccano tutta la città e si svolgeranno prevalentemente d’agosto, con priorità per assi principali prima e poi per le zone adiacenti alle scuole, per assicurare poi una ripresa più tranquilla a settembre.

Le asfaltature delle strade a Gallarate

I CIRCOSCRIZIONE

VIA POSPORTA – tratto da Piazza Garibaldi al civico 6

VIA BORGHI/20 SETTEMBRE – tratto dal civico 12 a Via 20 Settembre

VIA MAGENTA / VIA CANTONI – tratti da risanare

VIA BOTTINI – tratto da Largo Cristoforo a Ponte Arnetta

VIA BOTTINI – tratto da Via Novara a civico 9

VIA BUONARROTI – tratto da Via Magenta a Largo Reiser

VIA RONCHETTI – tratto da Piazza Risorgimento a Via Carducci

II CIRCOSCRIZIONE

VIA MONTE SAN MARTINO – tratto da Largo Mozart a civico 31

VIA MONTE ROSA – tratto da Via Egeo a Via Trento

VIA TOSCANINI – tratto incrocio Via De Albertis/Via Toscanini

VIA MONTEROSSO – tratto da Via Sciesa a laterale di Via Monterosso

VIA SCIESA – tratto da Via Monterosso a Via Montello

VIA BOSCHINA – tratto da Via Pascoli al bivio

VIA VALLE NUOVA INCROCIO VIA CARMINATI – tratto incrocio tra le due vie

VIA DE AMICIS – parcheggio

LARGO BEETHOVEN – rotatoria

III CIRCOSCRIZIONE

VIA RIVA – tratto da Corso Colombo a Largo Buffoni

VIA VARESE – tratto civici dispari dal 99 al 101

VIA VARESE – tratto dal civico 69 al civico 59

VIA VARESE – tratto dal civico 44 a Passo Resia

VIA PASSO SELLA – tratto da Via Maroncelli al civico 21

IV CIRCOSCRIZIONE

VIA VENEGONI – tratto da Viale Lombardia a Via Bergamo

VIALE LOMBARDIA – tratto da Via Praderio a Rotatoria Cinelandia

VIA PIER CAPPONI – tratto da Viale Lombardia a Via Montale

VIA OLONA – tratto da Autotrasporti Renato fino al civico 181

VIA COLLEONI – tra Via Doria e civico 14

V CIRCOSCRIZIONE

VIA STELVIO – tratto da Largo Verrotti a civico 1

VIA CHECCHI – tratto attraversamento pedonale

VIA FABIO FILZI – tratto fronte parco pubblico

VIA SEBINO – tratto da Via Firenze a civico 11

VIA PARINI – tratto da rotatoria Via Forze Armate a inizio Via Aleardi

Rifacimento marciapiedi a Gallarate

I CIRCOSCRIZIONE

VIA PALESTRO – tratto da Via del Popolo a Via Rusnati

VIA ROSMINI-MAINO-ETNA

VIA BOTTINI – tratto da Largo Cristoforo a Ponte Arnetta

VIA BOTTINI – tratto da Via Novara a civ. 9

VIA POMA – tratto da Parco a Via Trombini

II CIRCOSCRIZIONE

VIA TOSCANINI – tratto da civ. 33 a civ. 1

VIA GRAN PARADISO – tratto da Via Sciesa a Via P. Lega

VIA A. DA GIUSSANO – tratto da Via della Ginestra al civ. 25

VIA TONALE – tratto angolo Via Senator Canziani

VIA STRAGLIATI – tratto Via Magenta a Via Galimberti lato civici dispari

VIA GRAMSCI – tratto ingresso Asilo Nido

VIA DE ALBERTIS – tratto da Via per Castelnovate a Via Covetta

III CIRCOSCRIZIONE

VIA MONTANARA – tratto da Via Verbano a Via del Lavoro lato civici dispari

VIA DEI SALICI – tratto da Via delle Betulle a Cascina

VIA DELLA PIETA’ – tratto dal civico 8 al civico 24

VIA CANTORE – tratto da Via Liberazione a Via Statuto lato civici pari

VIA PRADISERA – tratto lato opposto all’Asilo, posto tra le due laterali

VIA BELFIORE – tratto da Via Confalonieri al civico 7

VIA PRADISERA – tratto da Via dei Salici a proprietà Azalee Calcio

IV CIRCOSCRIZIONE

VIA MONTESANTO – tratto da Via Canova a Via Arconti

VIA GORIZIA – tratto da Via Ristori al civico 3

V CIRCOSCRIZIONE

VIA CESARE CORRENTI – tratto da Via C. Massaia a laterale Via C. Correnti

VIA CARLO TENCA / VIA MARCO POLO – tratto da Asilo a Via Marco Polo e da Via Marco Polo a civ. 2

VIA TORINO – tratto fronte distributore AGIP