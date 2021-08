Luino: arriva il servizio di car sharing E-Vai

Da ottobre due auto elettriche a disposizione del Comune di Luino e dei suoi cittadini.

Tra i punti più importanti del programma dell’Amministrazione di Luino figura la sostenibilità, un obiettivo che cerca di essere perseguito anche attraverso la promozione della mobilità dolce e l’uso di mezzi ecologici come la bici o l’auto elettrica.

È proprio in linea con questa visione che viene deliberata in Giunta la proposta di E-Vai, la società di FNM, che garantisce un servizio di trasporto a basso impatto ambientale. La spesa per questo progetto ammonta a oltre 23 mila e euro e trova disponibilità all’apposito capitolo del bilancio di previsione 2021-2023 e a quello che verrà istituito nel bilancio di previsione 2024-2026.

Le due macchine elettriche, che da ottobre saranno disponibili sul territorio, sono state noleggiate per un periodo di tre anni a disposizione sia dei dipendenti comunali (negli orari di lavoro) sia dei cittadini, visitatori e turisti (negli orari serali e nei fine settimana).

«E’ interesse del Comune – cita la delibera – promuovere l’utilizzo del mezzo di trasporto elettrico, facendosi esso stesso convinto utilizzatore, oltre che fornire un servizio a cittadini e turisti attraverso il noleggio delle auto nei giorni e orari di chiusura degli uffici comunali, con l’auspicio che, dopo l’input comunale, il servizio possa poi venir offerto dagli operatori turistici e commerciali».