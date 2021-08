Mensa scolastica a Marnate, la giunta approva le nuove tariffe

La giunta di Marnate ha deliberato oggi, venerdì, le nuove tariffe per la mensa scolastica, differenziate come tutti gli anni in base all’Isee. Per quest’anno il servizio vede un aumento a seguito dell’adeguamento Istat previsto dal contratto con il gestore.

Per contenere l’aumento a carico del cittadino, l’amministrazione si è impegnata a ridurlo il più possibile, compatibilmente con le percentuali di copertura previste tra entrate ed uscite (essendo un servizio a domanda individuale) facendosi carico della differenza. Pertanto alle famiglie verrà applicata una tariffa maggiorata di 20 centesimi di euro a pasto.