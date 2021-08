Ricercato per furto, arrestato sul treno Malpensa-Svizzera

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni, destinatario di ben due provvedimenti di carcerazione.

I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza a bordo di un treno partito da Malpensa e diretto in Svizzera, all’altezza della stazione di Gazzada Schianno hanno identificato l’uomo in atteggiamento sospetto. (Nella foto: il treno Malpensa-Bellinzona nella stazione Busto Arsizio FN)

L’agitazione dell’uomo era comprensibile, visto che risultava ricercato a seguito di due ordini di carcerazione emessi dai Tribunali Ordinari di Milano e Genova. I provvedimenti sono legati ad una serie di furti aggravati commessi tra il 2003 ed il 2008 nei territori di Milano e Genova, appunto.

L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di oltre un anno di carcere, oltre ad un’ammenda di 700 euro.