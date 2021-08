Il ruolo importante dei decespugliatori nel giardinaggio

Per rimuovere l’erba alta da un giardino abbandonato, tagliare rovi o abbattere siepe, la soluzione giusta è avvalersi di un buon decespugliatore, immancabile tra gli arnesi dei giardinieri.

Specialmente quando la vegetazione è particolarmente robusta, non esistono macchinari più validi per lavorarla.

Decespugliatori: non sono tutti uguali

Chi fa il giardiniere per professione sa bene che non tutti i decespugliatori sono uguali per potenza, caratteristiche tecniche ed efficacia. Se si è inesperti in materia meglio rivolgersi ad un fornitore professionale, come Alliastore: vendita decespugliatori e non solo.

Il decespugliatore è un macchinario agricolo fondamentale per tutte quelle aree come giardini, terreni e similari che non possono essere raggiunte da un normale tagliaerba. Il suo compito è quello d’intervenire su zone non troppo estese, come aiuole, marciapiedi e la base degli alberi. Il decespugliatore può essere usato anche prima del passaggio del tosaerba, in modo da alleggerire il quantitativo di verde da tagliare.

Sul mercato sono presenti diverse tipologie di decespugliatori che differiscono tra di loro per molti aspetti. Tra i modelli più gettonati troviamo:

Decespugliatore a scoppio : alimentato a benzina con motore a due o quattro tempi che lo rende leggermente più pesante rispetto agli altri modelli (oltre 8kg). La cilindrata dei decespugliatori a scoppio può superare i 50cc. L’alimentazione tramite carburante permette a questo tipo di decespugliatore di funzionare perfettamente anche al centro di grandi terreni o giardini. Avendo un motore molto potente può essere utilizzato per lavori particolarmente faticosi e lunghi.

Decespugliatore elettrico: più leggero rispetto al modello a scoppio, è indicato per lavori di rifinitura e che non richiedono sforzi particolari. Il decespugliatore in questione è indicato lungo i muri, nei fossi e nei contorni dei gradini. L'alimentazione tramite cavo elettrico lo rende molto leggero e allo stesso tempo utilizzabile solo in ambienti dotati di prese della corrente (o generatori).

Decespugliatore a batteria: alimentato senza l'utilizzo di fili della corrente, bensì tramite batteria ricaricabile. L'assenza di cavi lo rende perfetto anche in luoghi diroccati e lontani da fonti di corrente. Il suo peso è veramente minimo ed il suono prodotto è notevolmente più basso rispetto a quello del decespugliatore a scoppio.

I decespugliatori oltre ad essere disponibili in versioni “a braccio”, cioè da pilotare esclusivamente con le braccia e le mani, sono presenti anche nei modelli a zaino e su ruote.

I modelli a zaino, genericamente alimentati a benzina o miscela, gravano sulle spalle e sono perfetti per i lavori che richiedono tempi prolungati, difficili da effettuare esclusivamente con la forza delle braccia. Essendo più pesanti rispetto ad altri modelli, i decespugliatori a zaino risultano anche più potenti. I decespugliatori su ruote invece vengono maneggiati come dei carrelli della spesa e con essi è possibile lavorare anche su arbusti ed erba infestante. La presenza di ruote li rende perfetti anche su terreni scoscesi, ricchi di dislivelli.