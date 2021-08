Si denuda davanti agli agenti, 31enne arrestato dalla Polizia a Busto Arsizio

Insulta la pattuglia della Polizia dall’auto e quando gli agenti lo fermano, si abbassa i pantaloni e le mutande in segno di disprezzo mostrando le sue parti intime, davanti agli amici imbarazzati (nella foto di repertorio il Commissariato di Busto Arsizio).

Alle 15:30 circa di ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Busto Arsizio, durante lo svolgimento di un servizio straordinario condotto in cooperazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha arrestato un trentunenne italiano per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Ancora un caso di atteggiamento decisamente “sopra le righe”, che non può trovare spiegazione che nell’abuso di alcol.

Mentre in via Mazzini era in corso il controllo degli occupanti di un’autovettura, da un’altra auto in transito sono partite grida offensive indirizzate verso gli agenti da un individuo che si sporgeva con il busto dal finestrino. I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento dell’auto, raggiungendola in via Dante.

Gli amici che erano in auto con lui, piuttosto sgomenti per la condotta del compagno, hanno subito collaborato con i poliziotti. Il trentunenne, con alito “alcolico” e bava alla bocca, invece è sceso dall’auto continuando a sciorinare una sequela di insulti e minacce cercando ripetutamente lo scontro fisico con gli agenti.

Probabilmente proprio per il distacco mostrato dagli operanti, che ignorandone le provocazioni e limitandosi a contenerlo lo hanno informato che avrebbe avuto bisogno di un avvocato, l’esagitato si è abbassato i pantaloni e alzato la maglietta mostrando il membro.

Non soddisfatto si è poi gettato nuovamente contro gli agenti pronunciando frasi irripetibili sotto gli occhi sbigottiti di alcuni passanti. A quel punto l’uomo, già con altri precedenti di polizia a suo carico, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.