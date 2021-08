Torna a Varese la festa della montagna “da asporto”: quest’anno c’è anche il pic nic

Il gruppo Alpini di Varese si è rimesso al lavoro al Campo dei Fiori: non per l’abituale festa della Montagna, sospesa dall’inizio della pandemia, ma per la sua versione Covid “Alpini in città” che prevede la possibilità di godere di alcune della specialità della festa della montagna in versione da asporto.

Con una novità che sa di “ritorno alla normalità”: la possibilità di acquistare l’asporto non solo nella sede degli alpini, in via Bizzozero, ma anche al campo dei Fiori.

«Abbiamo iniziato a sistemare l’area che circonda il Grand Hotel, la scalinata che porta alla Via Sacra e alle Tre Croci nella convinzione di voler condividere con i nostri amici questo posto meraviglioso – spiegano dal gruppo Alpini – Ci torneremo infatti nelle date del 14 e 15 agosto con un menù ridotto come quello proposto l’anno scorso presso la nostra Sede con la possibilità di consumarlo nei prati che circondano il Grand Hotel, facendo un pic-nic per poi godersi la montagna e il panorama mozzafiato che offre».

Gli alpini saranno comunque in città presso la loro sede come lo scorso anno: il menù prevede diversi piatti di polenta come salsiccia e funghi con polenta, gorgonzola con polenta e semplicemente polenta. Ci sarà anche il panino con il salamino alla griglia oppure il salamino di cavallo. «Mangiare la polenta degli Alpini a Ferragosto è una tradizione alla quale non possiamo e non vogliano rinunciare – commenta la nota del gruppo Alpini – E poi sapete bene chela polenta di Ferragosto si trasformerà in donazioni agli Enti del nostro territorio che aiutano i più bisognosi».

L’appuntamento quindi è nella sede del Gruppo Alpini, in Via degli Alpini a Varese dal 10 al 15 agosto, e al Campo dei Fiori nei giorni del 14 e 15 Agosto, dalle 10 alle 16: per chi vuole fermarsi al picnic, che si terrà nel prato sotto il grand hotel, la prenotazione è necessaria a picnic@gruppoalpinivarese.it.

Chi prenota picnic con una spesa superiore a 40 euro, in omaggio riceverà il plaid del gruppo alpini.