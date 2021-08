Un settembre di sport e movimento a Villa Montevecchio

Il programma di “E…state in Forma in Villa Montevecchio” a Samarate si arricchisce di un nuovo corso, dedicato ai più giovani (dai 5 ai 15 anni) e realizato in collaborazione con il G.S. Astra Pallavolo Asd: quattro serate dedicate al gioco del volley per imparare i fondamentali, divertendosi.

Al di là della nuova proposta, dopo la pausa ferragostana riprendono le prenotazioni ai corsi gratuiti di attività fisica all’aperto, meditazione ed esercizi di respirazione promossi dall’Assessorato alla Cultura unitamente con l’Assessorato allo Sport. «L’obiettivo è quello di incentivare, gratuitamente, il benessere e la pratica sportiva all’aperto per tutti i nostri cittadini, dando loro l’opportunità di fare attività sportiva all’interno del nostro bel Parco di Villa Montevecchio (Giardino delle Balaustre). Un ottimo modo per stare bene, insieme agli altri, vivendo la nostra Città, in totale sicurezza».

Gli appuntamenti di settembre: