Varese sempre più green, anche nel trasporto pubblico

A tre mesi dall’entrata in servizio, gli undici bus ibridi adottati dall’amministrazione hanno portato a un risparmio di circa 60 tonnellate di CO2.

Hanno percorso in totale oltre 162mila chilometri, considerato che con la chiusura delle scuole i bus percorrono meno chilometri. Sono stati così risparmiati oltre 35mila litri di gasolio, con una riduzione di emissioni inquinanti, rumore e consumi.

«Il trasporto pubblico varesino sceglie la via della mobilità sostenibile – dichiara l’assessore Dino De Simone – grazie ai nuovi autobus ibridi a basso impatto ambientale. Un intervento importante per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la tutela della salute e al tempo stesso la salvaguardia ambientale».

«Il tema della mobilità urbana è al centro dell’interesse di questa amministrazione, come dimostrato anche con la recente approvazione del PUMS (Piano per la Mobilità Sostenibile) – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati – Rendere più sostenibile il trasporto pubblico cittadino è uno dei tasselli per migliorare nel suo complesso il sistema della mobilità, lavorando al tempo stesso per la tutela dell’ambiente».