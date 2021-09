Al teatro Soms di Caldana per sognare con le musiche di Fabrizio De Andrè

Le band dedicate al grande Fabrizio De Andrè e gli artisti che portano sul palco le sue canzoni sono numerosissimi, ma il concerto che si terrà sabato 11 settembre alle ore 21 al Teatro SOMS di Caldana a Cocquio Trevisago ha tutta l’aria di essere quanto mai suggestivo e originale.

Il vicesindaco e assessore alla cultura Sara Fastame infatti, per riprendere le iniziative culturali dopo lo stop dettato dai lunghi periodi di quarantena, ha scelto di far salire sul palco due giovani e talentuosi musicisti, Andrea Filippi – voce, chitarra e tastiera, e la violinista Louise Antonello, che proporranno le più belle canzoni del grande cantautore genovese Fabrizio De Andre’ in un’atmosfera intima e suggestiva, raccontandoci l’appassionante storia della sua vita, del suo pensiero e delle sue opere.

Andrea Filippi, vicentino, diplomato al Conservatorio in clarinetto, insegnante di musica, dal 2018 lavora al progetto “I Notturni”, gruppo musicale in tributo a Fabrizio De Andrè composto da otto giovani musicisti, che, grazie alla loro bravura e alla sorprendente somiglianza della voce di Andrea Filippi all’originale, ottengono sempre il sold out nei principali teatri del Veneto e ampio successo della critica.

Louise Antonello, diplomata in violino, è membro di varie formazioni orchestrali ed è iscritta all’Accademia musicale della Scala di Milano.

Nell’ambito della musica leggera ha inciso dischi e collaborato con vari famosi artisti italiani.

Un’occasione unica per ascoltare le canzoni di Fabrizio De Andre’, uno dei più grandi esponenti della musica italiana, considerato a tutti gli effetti un poeta, che ha saputo cantare “gli ultimi” rendendoli

protagonisti di canzoni senza età.

Come da disposizioni ministeriali attualmente in vigore, per accedere al teatro è necessario essere muniti di Green Pass e la prenotazione è obbligatoria (Ufficio Cultura: 0332.975151 interno 5).

L’ingresso è gratuito