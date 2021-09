Arredamento: consigli pratici per la zona giorno

La zona giorno della casa è, sicuramente, quella più vissuta, nella quale ci si passa la maggior parte del tempo e, proprio per questo, generalmente lo spazio più grande. È il luogo nel quale si svolgono i pasti principali in compagnia della propria famiglia, si guarda un film sdraiati sul divano e si sta insieme in quanto è proprio qui che si accolgono gli ospiti.

È fondamentale, perciò, che l’arredamento sia in linea con quelle che sono le esigenze e i bisogni di tutti quelli che ci abitano, che sia conforme ai propri gusti e allo stile che si vuole dare alla casa, ma nello stesso tempo, sia anche pratica e funzionale. Consigli pratici per non sbagliare nel l’arredamento della zona giorno. Quando si arreda la zona giorno di una casa, per farlo nel miglior modo possibile e con stile, è importante seguire alcune semplici regole che permetteranno di non commettere errori.

Per prima cosa, bisogna studiare gli spazi che si hanno a disposizione. L’obiettivo principale è quello di valorizzarli al meglio che si può. Bisogna, inoltre, scegliere uno stile ben preciso per far sì che tutto sia armonico e che si sposi con il resto della casa.

In più, i colori, le combinazioni cromatiche ed il modo di sfruttare la luce naturale in maniera strategica. Infine, la disposizione dei mobili che non solo deve avvenire secondo il proprio gusto personale, ma soprattutto in modo che vada a valorizzare le caratteristiche della casa.

Fondamentale, quindi, non farsi trasportare esclusivamente dall’euforia e da ciò che piace. I giusti arredi e il giusto modo di collocarli non solo valorizzano l’ambiente, ma spesso possono, addirittura, dare il senso che questo sia più ampio o maggiormente luminoso di quello che era inizialmente. Ad esempio, optando per pareti dal colore chiaro e la presenza di specchi, si tenderà ad aprire ed illuminare l’intero ambiente che, visivamente, apparirà assai più bello ed accogliente.

Il giusto arredo: cosa non può proprio mancare

La zona giorno, proprio perché è il luogo dove si passa la maggior parte della giornata, necessita di alcuni componenti di arredo che proprio non possono mancare in quanto essenziali per vivere al meglio questa parte della casa.

È proprio nella zona giorno che si svolgono i pasti principali. La colazione è il pasto più importante della giornata, il pranzo e la cena il miglior momento per passare del tempo con la propria famiglia. È per questo che tavolo e sedie da sala da pranzo non possono proprio mancare. Il tavolo può essere tondo o rettangolare, meglio se allungabile così da rendere possibile invitare amici a cena senza doversi preoccupare di avere problemi di spazio. Avere sedie comode per rendere il momento del pasto ancora più piacevole è d’obbligo.

Per la zona relax, invece, predisposta principalmente per rilassarsi dopo il lavoro o la scuola e dove ritrovarsi con la famiglia per guardare un film o accogliere gli ospiti, è il luogo perfetto dove posizionare la televisione. A seconda di quanto spazio si ha a disposizione, in questo caso, è possibile scegliere tra una parete attrezzata o dei semplicissimi mobili tv con la presenza, magari, di qualche mensola posizionata qua e là capace di donare un tocco in più di eleganza all’intero ambiente.