I bimbi dell’asilo Ponti festeggiano i nonni in Rsa e trovano una sorpresa

Cosa c’è di più bello per un nonno del sorriso di un bambino? Consapevoli di questo e desiderosi di donare un momento di gioia a chi ha più sofferto nel corso della pandemia, le bambine e i bambini dell’Asilo Infantile Eligio Ponti di Biumo superiori nella mattinata di oggi, giovedì 30 settembre, sono andati a trovare gli ospiti della Rsa Maria Immacolata di Biumo Superiore per regalare loro canti e un piccolo dono artigianale.

«È stato un incontro tra generazioni commovente – raccontano le maestre che hanno accompagnato i bambini – nel rispetto della sicurezza e delle normative per il contenimento della pandemia, i bambini sono rimasti nel cortile esterno alla struttura a cantare, mentre i nonni li hanno ascoltati e applauditi da dietro le finestre, regalandosi a vicenda grandi emozioni».

La sorpresa più grande per i piccoli è stato riconoscere, tra gli ospiti, suor Franca, che si è fatta avanti dopo i cori per salutare e presentarsi, raccontando loro di essere stata la direttrice del Ponti quando «a frequentarlo c’erano le vostre mamme, una trentina di anni fa», ha detto ricordando con affetto i momenti trascorsi nell’asilo che oggi ospita sia scuola dell’infanzia (5 sezioni), sia nido.

A conclusione della mattinata i bambini hanno offerto un piccolo dono preparato per gli anziani con le loro manine, “perché ogni nonno è speciale e come un angelo può custodirli nel proprio cuore”.

«L’attenzione per chi è più fragile e il desiderio di fare incontrare ai bambini la realtà che ci circonda ci muove e ci accompagna nelle nostre scelte educative e didattiche – spiegano le educatrici coordinate da Daniela Mina – Con queste esperienze ci auguriamo che i nostri bambini imparino ad aprire con fiducia il loro cuore e il loro sguardo al mondo».