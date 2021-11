I bambini dell’asilo Ponti esplorano i labirinti guidati dal filo dell’arte

Da esploratori a creatori d’arte, i bambini della Scuola dell’infanzia Ponti hanno prima visitato la mostra “Il Labirinto” allestita in sala Veratti e poi ne hanno rielaborato i contenuti assieme alle maestre con forbici, colla e colori di ogni sorta, per riallacciare e trasformare i fili di quel che hanno visto e vissuto nei quadri in forme e percorsi: è partito così “C’è un filo”, il progetto educativo che accompagnerà i bambini dell’asilo Ponti, scuola dell’infanzia e nido. per tutto l’anno scolastico, in uno scambio fluido e continuo tra dentro e fuori le mura dell’asilo.

«Quando la cultura diventa condivisione della bellezza e la bellezza si propaga», affermano le maestre raccontando di come la visita abbia permesso ai bambini di cogliere un’esperienza d’arte con curiosità e di riportare poi arte in asilo.

La giornata è iniziata con una passeggiata: i bambini hanno raggiunto a piedi il centro di Varese per acceder gratuitamente alla mostra grazie anche al prezioso aiuto di Lorenzo Luini e Franca d’Alfonso, coinvolti da una maestra che, scoperta l’esposizione quasi per caso, ha proposto di condividere l’esperienza con i bambini.

Arte, emozioni ed educazione civica

“Dialogo con Minosse – Il disorientamento dell’uomo” il sottotitolo della mostra curata dall’associazione Liberi artisti della provincia di Varese con il patrocinio del Comune di Varese e di cui i bambini sono stati fruitori attivi, esploratori di linee, colori, forme e soprattutto di emozioni, quelle che emergono da ogni opera d’arte.

Questa gita, la seconda di una lunga serie (inaugurata a settembre cantando nel cortile della Rsa di Biumo Superiore per festeggiare i nonni, si è rivelata anche un’esperienza di educazione civica, materia inserita l’anno scorso nel curricolo scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.

«Gli spunti sono stati moltissimi e sicuramente anche per gli adulti il tema provocatorio dell’uscita dal labirinto e la lotta con Minosse è stato sicuramente un argomento che ha toccato nel profondo le nostre vite», proseguono le educatrici che hanno poi proposto ai bambini di rielaborare quello che avevano vissuto in questa gita speciale. «Quando l’educazione si unisce alla cultura, l’orizzonte della didattica si sposta fuori dalla scuola e questo è ciò che noi desideriamo per i nostri bambini e che avvenga sempre più spesso nel nostro futuro».

Dopo la bella esperienza fatta con la scuola, alcuni bambini dell’asilo hanno proposto ai genitori di visitare la stessa mostra dedicata Il Labirinto. E anche questo ha contribuito a tessere nuovi fili, legami, e scambi di emozioni anche con le mamme e con i papà, rendendo più solida l’alleanza tra scuola e famiglie.

I bambini dell’asilo Ponti e il filo dell’esplorazione

L’Asilo Infantile Eligio Ponti di Biumo Superiore ha sempre mantenuto e anzi coltivato un forte legame con il territorio «e dopo le chiusure dell’ultimo anno e mezzo vogliamo sviluppare questo rapporto ancora di più facendo scuola anche fuori dalle mura, partendo da esperienze coinvolgenti come questa del Labirinto per creare percorsi educativi caratterizzati da un fluido dialogo tra il fuori e il dentro», affermano le educatrici raccontando di quel “filo” che ispira il progetto educativo di quest’anno.

«Il filo dell’amicizia e delle relazioni, quello del tempo e della storia e il filo della scoperta del territorio – spiegano le maestre – ciascun bambino sarà protagonista della propria storia personale che si intreccerà con le storie degli altri potrà così conoscere sé stesso la realtà che lo circonda non che accrescere scoprire e differenziarsi proprio come un filo che si snoda si annoda e si intreccia. Un filo che parte da un punto comune da cui proveniamo, che tesse le nostre relazioni e ci porta verso un futuro pieno di scoperte e bellezza».

