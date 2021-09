Cat Stevens rimise a posto la luna

Cat Stevens era anche un bravo disegnatore, come si era visto già nella copertina precedente, ed per questo disco usa un’ispirazione che gli fece realizzare anche un libro per bambini, da decenni ormai fuori catalogo. E’ la storia del giovane Teaser appunto e del suo gatto che cercano di rimettere a posto la luna che era caduta sulla terra. Il tema in realtà però non c’entra direttamente con i testi del disco, salvo dare quell’impronta favolistica che contraddistingue le sue canzoni. Che, intendiamoci, siamo sempre portati a considerare folk ma in realtà sarebbe più corretto parlare di una sorta di pop acustico: specialmente in questo disco, dove si sentono bene le due strade sulle quali opera. Da una parte abbiamo le sue classiche ballate acustiche alla chitarra (Moonshadow, The Wind…) accompagnato dall’amico Alun Davies; dall’altra brani molto più ritmati (Peace train, Changes IV…). Una miscela che risultò azzeccatissima tanto che questo disco, a mio parere leggermente inferiore, vendette molto più del precedente.

Curiosità: Morning has broken è certamente uno dei brani più famosi di Cat Stevens, ma in realtà non è suo. Si tratta di un inno cristiano ottenuto nel 1931 con il testo di una scrittrice inglese per bambini, e la musica di un brano tradizionale scozzese. Cat lo interpretò facendosi aiutare al piano da Rick Wakeman.

La rubrica 50 anni fa la musica