Cede il manto stradale, chiusa la provinciale a Cavaria con Premezzo

Le forti piogge di domenica 19 settembre hanno provocato un grave danno alla al manto stradale a Cavaria con Premezzo, con Jerago con Orago uno dei punti più colpiti del Varesotto.

Galleria fotografica Strada allagata a Cavaria con Premezzo 4 di 4

La provinciale 341 in via Ronchetti è interrotta in tutti e 2 i sensi di marcia. Il cedimento è avvenuto all’altezza dell’incrocio con la via 25 Aprile.