Il consiglio comunale di Marnate si riunisce lunedì

L’amministrazione comunica che il Consiglio Comunale di Marnate si riunirà in modalità videoconferenza lunedì 6 settembre alle ore 20,00 per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) atto di indirizzo in relazione all’avvio della procedura per la messa in liquidazione della società partecipata Accam spa e provvedimenti conseguenti – conferimento mandato al sindaco

2) approvazione bilancio consolidato del “Gruppo comune di marnate” relativo all’esercizio finanziario 2020.

3) approvazione regolamento per l’assegnazione di borse di studio per incentivare la prosecuzione agli studi

4) mozione presentata da un consigliere del gruppo Per Marnate ad oggetto “rilevazione periodica sul grado di soddisfazione degli utenti per il servizio di raccolta rifiuti”

5) approvazione verbali seduta precedente

La pubblicità della seduta è garantita attraverso la trasmissione in streaming della stessa sul sito istituzionale e sul canale Youtube del Comune di Marnate.