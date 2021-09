Davide Van De Sfroos presenta il nuovo album Maader Folk

È una madre consolatrice, benevola. Entrata nei sogni di DAVIDE VAN DE SFROOS per ricordargli l’origine folk del suo mondo e suggerirgli il titolo del nuovo album: da venerdì 17 settembre MAADER FOLK estende a tutti il suo abbraccio, sancendo il ritorno del cantautore sulle scene musicali a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio.

MAADER FOLK, fuori negli store fisici e digitali per BMG/MyNina, è il coraggioso viaggio in 15 tracce che VAN DE SFROOS ha deciso di intraprendere per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana. Un viaggio che ora lo riporta al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicina a sonorità inedite, curiose e sperimentali, grazie anche alla collaborazione col produttore Taketo Gohara.

MAADER FOLK è un’autentica istantanea del sentire odierno di DAVIDE VAN DE SFROOS, una benedizione alla sua terra, una finestra spalancata sulle atmosfere quotidiane di realtà senza tempo e di un mondo intriso di grande dignità e forza di volontà, raccontato – tra gli altri – nei brani L’ISOLA, LA VALL e GLI SPAESATI. Proprio quest’ultimo è stato scelto come singolo apripista di MAADER FOLK, a sottolineare una volta in più l’attaccamento al suo territorio e a riprova di come VAN DE SFROOS si confermi essere narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana.

«Nello sguardo della Maader Folk ci sono immagini surreali e simboliche che abbracciano le persone e i loro luoghi, la loro terra. In questo disco c’è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato» – DAVIDE VAN DE SFROOS.

Canzoni piene di storia e di storie, che hanno dovuto attendere il periodo del lockdown per uscire: alcune hanno visto la luce pochi giorni prima di registrare, altre sono rimaste nascoste per anni in un cassetto. È il caso di OH LORD, VAARDA GIO, preghiera libera e solenne dalle sonorità gospel, potente inno in cui le voci di VAN DE SFROOS e Zucchero Sugar Fornaciari si amalgamano fino a fondersi in una sentita richiesta di protezione a chi ci veglia da lassù. Il forte significato del brano, impreziosito dalle alchimie sonore di Taketo, è esemplificato nel videoclip presentato nell’ambito della 78^ Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia: un inedito grandangolo sul quotidiano dell’intellettuale Mauro Corona, racconto in musica della dimensione più pura del dialogo tra l’uomo, il divino e il mondo.

Disponibile in pre-order a questo link https://davidevandesfroos.lnk.to/MaaderFolkPR, MAADER FOLK sarà pubblicato nei formati CD, VINILE e VINILE ROSSO IN EDIZIONE LIMITATA E NUMERATA.

Le 15 tracce dell’album saranno presentate in una serie di appuntamenti instore in giro per l’Italia,

dove DAVIDE VAN DE SFROOS incontrerà i fan per condividere con loro la genesi e le storie del

nuovo progetto discografico.

17/9: Como c/o Villa del Grumello

18/9: Lecco c/o Orsa Maggiore (a cura di Discoshop)

21/9: Milano c/o la Feltrinelli Gae Aulenti

22/9: Varese c/o Varese Dischi

24/9: Torino c/o Spazio Comala (a cura di Feltrinelli)

27/9: Roma c/o Galleria Alberto Sordi (a cura di Feltrinelli)

28/9: Bologna c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana

29/9: Verona c/o Mura Festival Bastione di San Bernardino (a cura di Feltrinelli)