Elezioni 2021, ecco la lista di IES – Impegno e Serietà

Sono ufficiali anche i nomi dei candidati della lista IES – Impegno e Serietà, che si presenta alle elezioni amministrative 2021 di Cislago in appoggio al candidato sindaco Stefano Calegari (qui tutti gli articoli su IES).

Cinque le donne presenti in lista, su dodici candidati. L’età media della lista è di 48 anni; la più giovane candidata è Elettra Borghi, classe 1994.

Tra i nomi noti dei candidati ci sono quelli di chi in passato a Cislago ha già ricoperto un ruolo pubblico in qualità di consigliere comunale o assessore, come Gian Paolo Mazzucchelli, Michele Uboldi e Paolo Grisetti.

Presenti nella lista a sostegno di Calegari anche Chiara Broli, (ex vicesindaco e assessore con delega ai Servizi sociali, Sport e Tempo libero sotto l’amministrazione di Gian Luigi Cartabia, che nel giugno 2020 presentò le dimissioni dopo un duro scontro nel gruppo dell’allora maggioranza), Romina Codignoni e Claudio Franco (entrambi dal 2016 al febbraio 2021 consiglieri comunali del gruppo di minoranza Vivi Cislago, coordinato proprio da Debora Pacchioni, attuale candidata sindaco di “Cislago in Comune”. Dopo le dimissioni di Cartabia, Vivi Cislago annunciò lo scioglimento del gruppo).

I nomi e i volti dei candidati nella lista IES – Impegno e Serietà:

Maurizio Manfredi nato a Rovereto il 30/11/1958

Romina Codignoni nata a Saronno il 08/08/1974

Michele Uboldi nato a Tradate il 21/08/1971

Chiara Broli nata a Tradate il 25/06/1981

Giampaolo Mazzucchelli nato a Cislago il 19/07/1955

Elettra Borghi nata a Tradate il 28/05/1994

Claudio Franco nato a Saronno il 10/11/1979

Lorenza Bessone nata a Milano il 01/08/1977

Alessandro Filippo Guadagni nato a Milano il 05/02/1988

Leonardo Morandi nato a Tradate il 12/07/1970

Vilma Livia Pagani nata a Saronno il 02/04/1959

Pierpaolo Grisetti nato a Milano il 26/02/1963

Il logo della lista IES – Impegno e Serietà: