Eolo-Kometa, al Giro di Toscana rientrano Ravasi e Fortunato

Nel mondo del ciclismo sta per entrare nel vivo la lunga stagione di corse italiane che culminerà con la settimana tra il 4 e il 9 ottobre nella quali troveranno posto anche la Tre Valli Varesine (martedì 5) e il Lombardia, ultima “classica monumento” del calendario annuale (sabato 9).

A settembre, il programma prevede innanzitutto due gare in linea pisane, il Giro di Toscana e la Coppa Sabatini, che saranno disputate in giorni successivi, mercoledì 15 e giovedì 16, rispettivamente con arrivo a Pontedera e a Peccioli. Impegni che vedranno al via anche la Eolo-Kometa, pronta a giocarsi le proprie carte per allungare l’elenco di successi già incamerati in stagione.

Al Giro di Toscana, in particolare, il team con sede a Besozzo riporterà in gara due corridori molto attesi per ragioni differenti, Edward Ravasi (foto in alto) e Lorenzo Fortunato. Ravasi, l’unico varesino della squadra, quest’anno è ancora alla ricerca di un risultato importante e nella prima parte di stagione ha accusato qualche difficoltà imprevista: ora è atteso al riscatto anche per mettersi in luce in vista del 2022. Fortunato al contrario è stata la grande rivelazione della formazione in maglia azzurra con le sue vittorie sullo Zoncolan al Giro e sul Monte Grappa nella Adriatica Ionica (dove ha centrato anche la classifica finale). Per lui un lungo ritiro a Livigno con l’obiettivo di fare bene proprio al “Lombardia”.

Fortunato sullo Zoncolan / foto M. Borserini

Con loro, al “Toscana”, gareggeranno Francesco Gavazzi (indicato come capitano di giornata), Davide Bais, Luca Wackermann, il britannico Marc Christian e l’ungherese Erik Fetter, reduce dalla vittoria nell’ultima tappa del Tour du Limousin.

Gavazzi, Wackermann e Christian faranno parte anche della formazione che verrà schierata il giorno successivo nella Coppa Sabatini nella quale la Eolo-Kometa cambierà quattro uomini. Tra i convocati del secondo impegno figurano infatti i tre italiani Vincenzo Albanese, Mattia Frapporti e Samuele Rivi oltre al giovane spagnolo Vicente Hernaiz. Quest’ultimo, originario di Valladolid, è all’esordio tra i “pro” grazie allo stage offertogli dalla Eolo che potrà così valutarlo in gara anche ad alto livello.