Nella “campagna d’autunno” della Eolo-Kometa ci sarà anche il Giro di Lombardia

Dopo aver partecipato a Strade Bianche, Tirreno Adriatico e Giro d’Italia (ma non alla Milano-Sanremo), la Eolo-Kometa ha ottenuto l’invito per un’altra grande classica del panorama italiano e mondiale, il Giro di Lombardia, oggi ribattezzato semplicemente “Il Lombardia”.

La gara del prossimo sabato 9 ottobre (partenza da Como e arrivo a Bergamo) sarà quindi la prima “Classica Monumento” disputata dalla formazione del patron Luca Spada e seguirà di pochi giorni la prova simbolo del ciclismo di casa nostra, la Tre Valli Varesine in programma martedì 5. Inutile dire, quindi, che questa prestigiosa accoppiata sarà l’obiettivo principale del team diretto da Ivan Basso che fino a questo momento ha ottenuto cinque vittorie in stagione (tre di Fortunato, due di Fetter).

La wild card per il “Lombardia” è stata resa nota da RCS Sport, ovvero la società organizzatrice della cosiddetta “classica delle foglie morte”. Rispetto al Giro, erano disponibili sei inviti a squadre esterne al World Tour e quindi al via di Como ci saranno tutte le quattro Professional di matrice italiana: oltre alla Eolo-Kometa anche la Bardiani-Csf, la Androni-Sidermec e la Vini Zabù. Inoltre, accanto ai 19 team del massimo livello mondiale, correranno anche la forte belga Alpecin-Fenix e la francese Arkea-Samsic.

Oltre al “Lombardia”, la Eolo gareggerà in una serie di gare del calendario italiano sempre organizzate da RCS Sport (la Tre Valli, invece, è come noto allestita dalla S.C. Alfredo Binda del presidente Renzo Oldani). Si tratta del Giro di Sicilia (28 settembre-1 ottobre), Milano-Torino di mercoledì 3 ottobre e GranPiemonte (ovvero il vecchio Giro del Piemonte) di giovedì 4 ottobre. Un tour de force che costringerà a un discreto turn-over tra i corridori delle diverse squadre iscritte.

CHIRICO SESTO IN FRANCIA

Tra le corse di oggi spicca invece un ottimo risultato colto da Luca Chirico con la maglia della sua Androni-Giocattoli. Il corridore di Porto Ceresio si è infatti piazzato al sesto posto nella prima edizione della Classic Grand Besançon Doubs, gara in linea francese di circa 172 chilometri. Chirico, che va forte in salita ma vanta uno spunto piuttosto veloce, ha disputato la volata del gruppo vinta dal giovane eritreo Ghirmay (Intermarché) davanti all’italiano Vendrame (Ag2r) e al francese Zingle (Cofidis). Davanti a Luca, di un soffio, due “big” come Nairo Quintana (quarto) e Thibaut Pinot (quinto).

Per il varesino l’impegno in Francia prosegue nel fine settimana con il Tour du Jura e il Tour du Doubs.