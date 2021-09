Europei di ciclismo: Covi e Albanese riserve azzurre

Ci sono due nomi cari al ciclismo del Varesotto nell’elenco diffuso dal commissario tecnico Davide Cassani per i prossimi Campionati Europei previsti a Trento, dove la gara su strada si disputerà domenica 12 settembre.

Le indiscrezioni che volevano un uomo della Eolo-Kometa tra gli azzurri, Vincenzo Albanese, si sono rivelate fondate ma accanto al corridore della squadra con sede a Besozzo troverà posto anche un corridore varesino “doc”, ovvero Alessandro Covi. Sia il 24enne campano, sia il 22enne di Taino sono stati indicati con il ruolo di riserva dell’Italia che gareggerà nella prova su strada, e quindi il loro impiego in gara appare al momento difficile, ma senza dubbio si tratta di una bella soddisfazione per entrambi.

Sia Albanese sia Covi (che gareggia nel World Tour con la UAE Emirates con cui ha già rinnovato il contratto) stanno disputando una stagione molto buona e arricchita con diversi piazzamenti anche se per ambedue, fino a questo momento, è mancata una vittoria. L’impegno e la vivacità in gara – sia “Alba” sia il “Puma” non hanno paura di andare in fuga e provare a scombinare le tattiche – sono state premiate dalla maglia azzurra accanto a tanti big del pedale italiano. E chissà che l’inserimento nel gruppo di Cassani non possa proseguire sino al Mondiale.

Tra gli altri convocati figura, naturalmente, anche Pippo Ganna: l’olimpionico del Lago Maggiore sulla carta disputerà tutte e tre le prove dei professionisti, ovvero la gara in linea, quella a cronometro e la innovativa staffetta (con Sobrero e De Marchi). Ecco di seguito l’elenco completo dei nomi diramato dalla Federciclismo.

PROVA IN LINEA (12 settembre – ore 12:30)

Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe); Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo (Deceuninck – Quick Step); Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious); Filippo Ganna e Gianni Moscon (Ineos Grenadiers); Matteo Trentin e Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Riserve: Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Alessandro Covi (UAE Team Emirates).

CRONO INDIVIDUALE (9 settembre – ore 16:00)

Edoardo Affini (Jumbo Visma); Filippo Ganna (Ineos Granadiers).

MIXED RELAY (8 settembre – ore 14:30)

Filippo Ganna (Ineos Granadiers); Alessandro De Marchi (Israel Start Up); Matteo Sobrero (Astana Premier Tech).