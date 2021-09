A Gallarate Officina di Cura Urbana sostiene “Fridays For Future”

“Non sono tanti i momenti nella storia in cui ad ognuno è richiesto di scegliere da che parte stare. Con la catastrofe climatica in corso e le condizioni del pianeta in rapido peggioramento, con i prossimi anni che si prospettano decisivi per vincere o perdere questa battaglia epocale, questo è uno di quei momenti, e non è facile” (Fridays For Future Italia)

Al grido di “Stop al consumo di suolo, mobilità sostenibile, economia circolare, ripiantumazione nelle aree urbane” Officina di Cura Urbana si unisce allo sciopero globale per il clima organizzato da Fridays For Future Italia per venerdì 24 settembre



«Noi abbiamo scelto da che parte stare, dalla parte del futuro» si legge in un comunicato di Officina di Cura Urbana . «Dalla parte dei giovani e delle giovani che hanno scioperato, con i lavoratori e le lavoratrici che hanno partecipato. Perché la crisi climatica è già qui. Lo abbiamo visto quest’estate con gli incendi e le ondate di caldo, con i danni prodotti dai violenti nubifragi. Serve una conversione ecologicamente sostenibile parallela alla tutela dei diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli della popolazione, su cui si scarica il fardello dei costi ambientali. La transizione ecologica può funzionare solo se portata avanti rispettando i principi di giustizia sociale, ambientale e climatica. E contrariamente a quanto spesso si sente ripetere, creerà nuovo lavoro, un lavoro migliore per le persone e per il clima” (Fridays For Future Italia) Serve agire qui e ora. Ora, senza rinvii. Qui, ciascuno nella propria realtà».

Nel giorno dello sciopero globale del venerdì Officina di Cura Urbana sarà presente con il suo gazebo in piazza a Gallarate dalle ore 18 alle ore 21.