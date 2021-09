I genitori della scuola di Comerio: “Tutto pronto per accogliere i bambini”

«Pronti per accogliere le bambine e i bambini!». I volontari e le volontarie dell’Associazione Genitori della scuola “Pascoli” e del Comune di Comerio questa mattina (domenica) si sono trovati per allestire il piazzale antistante la scuola primaria per permettere un accesso distanziato e regolamentato.

Da lunedì le famiglie potranno affidare i propri figli in prossimità della scuola ai due volontari che staranno sulla via Stazione: uno nei pressi dell’ingresso del centro civico e uno di fronte al cancello del parcheggio del comune. I genitori avranno infatti la possibilità di soffermarsi con l’auto, lasciare il bambino e proseguire.

All’interno del piazzale poi i bambini verranno suddivisi in aree in base alla classe frequentata e successivamente i volontari li accompagneranno fino all’ingresso e li consegneranno alle maestre.