Gianetti Ruote, incontro con il Ministro Orlando a Lodi

Incontro tra rappresentanti dei lavoratori e il Ministro Andrea Orlando alla Festa dell’Unità di Lodi. Argomento della chiacchierata, la situazione dei dipendenti della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, 152 persone licenziate e in presidio dal 3 luglio scorso davanti all’azienda, che la proprietà, un fondo di investimento, ha deciso di chiudere.

«Ieri sfruttando la presenza e la disponibilità del Ministro, come segreteria provinciale del Pd abbiamo organizzato un incontro con i rappresentanti sindacali della Gianetti Ruote alla Festa de l’Unità del Lodigiano – scrivono sui profili social dei dem di Monza e Brianza -. Il tempo passa e serve che Regione, Mise e Ministero del Lavoro intensifichino i loro sforzi affinché si eviti la chiusura del sito e il licenziamento di 152 persone. Noi come PD Monza Brianza continueremo a fare la nostra parte per tutelare il tessuto produttivo della nostra provincia e difendere i lavoratori e le lavoratrici ingiustamente privati del diritto al lavoro».