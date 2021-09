Dopo Giorgia Meloni arriva anche Vincenzo Sofo per sostenere Antonelli

Dopo l’incontro di sabato 25 settembre con la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, un altro appuntamento politico ed elettorale di grande importanza a Busto Arsizio in vista del voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Lunedì 27 settembre, dalle 12.30 al Colombo Cafè di Busto Arsizio (via Milano 2), interverrà a sostegno di Fdi e di Emanuele Antonelli anche l’onorevole Vincenzo Sofo, eurodeputato ed ideatore, assieme all’intellettuale Fabrizio Fratus, del thinh thank Il Talebano, da anni centro di elaborazione culturale del pensiero non conforme.

Vincenzo Sofo, punta di diamante del sovranismo nelle istituzioni continentali (è anche autore del saggio ‘Sovranismo. Un’occasione per l’Europa’, scritto assieme a Fabrizio Fratus e al bustocco Lorenzo De Bernardi), è reduce da un incontro a Budapest col presidente Viktor Orban, avvenuto nei giorni scorsi durante un summit dei partiti conservatori europei, dove era presente assieme a Marion Marechal Le Pen, con cui si è unito in matrimonio a Parigi l’11 settembre scorso. Al centro del suo intervento ci sarà la necessità di stringere un rapporto sempre più forte tra Busto Arsizio e l’Europa.