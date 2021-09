Giornata di sport a Olgiate Olona per gli Arcieri Tre Torri

Il 24 settembre 2021 si è tenuta a Olgiate Olona la “Festa dello Sport”, ospitata da Parco Carducci dalle 15 alle 18. La manifestazione è stata un successo. Per gli Arcieri Tre Torri, che hanno vari iscritti anche a Olgiate Olona, compreso il più giovane in società, oltre a due istruttori residenti, c’era Francesco Barigozzi, arciere, allenatore e grande esperto a livello tecnico, la cui carriera arcieristica è iniziata oltre 30 anni fa.

Francesco è una presenza fondamentale in società, perché si occupa di introdurre i neofiti più giovani a questa disciplina sportiva complessa, ma entusiasmante. In più, la famiglia Barigozzi è ormai arrivata alla terza generazione di arcieri: oltre a Francesco, infatti, in società ci sono anche Marco, il figlio, che da anni gestisce anche un negozio di materiale arcieristico, e Samuele, il nipote, che quest’anno si è aggiudicato il titolo di Campione regionale targa nella classe olimpico giovanissimi maschili, oltre al secondo posto ai Campionati regionali indoor tra i ragazzi maschili (categoria superiore alla sua) e alla fase nazionale estiva del Trofeo Pinocchio tra i ragazzi del 2009.

Insieme a Francesco Barigozzi c’erano anche Cesare Beretta, atleta della divisione compound, e Diana Gerardi, neofita iscrittasi quest’anno alla società, seguita proprio da Francesco. La promozione sportiva è fondamentale, soprattutto per uno sport individuale come il tiro con l’arco, che si può praticare in piena sicurezza sia all’esterno che all’interno, come avviene da un anno e 4 mesi nelle strutture della società di Cardano al Campo, grazie ai severi protocolli imposti dalla Federazione italiana, seguiti scrupolosamente da tutto il movimento.

Francesco ha dichiarato: “Diciamo che è andata abbastanza bene. Ci sono state diverse persone che hanno chiesto sia per loro che per figli e nipoti. La presenza dello Sport in Olgiate è abbastanza consolidata e le discipline come la nostra raccolgono maggior seguito proprio più dopo le Olimpiadi. Gli Assessori allo Sport e per le Associazioni di Olgiate sono rimasti molto contenti e hanno apprezzato il nostro stand, chiedendo delucidazioni sui vari tipi di archi. Molti bambini volevano provare, ma, purtroppo, per via delle restrizioni legate alla pandemia, la cosa non è stata possibile. Si sono accontentati delle caramelle che abbiamo messo a loro disposizione. Ne è valsa la pena? Vedremo in seguito: noi c’eravamo”.