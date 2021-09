Gli auguri di Busto Arsizio a suor Enrichetta che ha spento 100 candeline

Ha compiuto 100 anni nel mese di agosto suor Enrichetta Caccia, originaria di Busto Arsizio, attualmente residente in un convento di Torino.

Non avendo potuto farle gli auguri di persona, il sindaco ha incaricato il fratello della religiosa, l’onorevole Paolo Caccia, di fare avere alla neo centenaria un omaggio, come da tradizione per tutti i centenari bustocchi nel giorno del loro compleanno.

Sempre molto legata alle sue origini, la religiosa ha voluto ringraziare la città inviando al sindaco una bella foto in cui è ritratta insieme al fratello nel momento della consegna dell’omaggio dell’Amministrazione comunale.