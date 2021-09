Gli eventi annullati dal maltempo in provincia di Varese

Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Varese nella notte e nella mattinata di domenica 19 settembre ha obbligato gli organizzatori a rinviare molti eventi in programma per la giornata.

A Varese salta il “Galimbertibus”

Il secondo appuntamento con l’iniziativa lanciata dal sindaco di Varese per scoprire le opere realizzate in questi anni dall’amministrazione a bordo di un bus ibrido noleggiato per l’occasione è stata rinviata.

Annullato il “Cammino degli inizi” al Sacro Monte

A causa delle condizioni meteorologiche, l’evento diocesano dedicato ai ragazzi che stanno per iniziare la scuola secondaria di primo grado è stato annullato. Il Cammino verrà spostato a una nuova data ancora da stabilire.

Fiera del Castello a Somma Lombardo rinviata a domenica 17 ottobre

La Fiera del Castello che si sarebbe dovuta tenere a Somma Lombardo è stata spostata a domenica 17 ottobre dalle 9 alle 19. A segnalarlo sono stati la Pro Loco – organizzatrice dell’evento – e il Comune di Somma Lombardo. Settimana prossima la manifestazione porterà stand, hobbysti, attività produttive, artigianali, associative e commerciali del paese e la sfilata della banda “La cittadina” e del gruppo “Sbandieratori e musici”.

“Le mani nel piatto” a Saronno rimandata

La manifestazione per conoscere le buone pratiche alimentari e le tecniche di produzione in programma per domenica 19 a Saronno è stata rinviata a data da destinarsi.

Salta la festa patronale di Vedano Olona

Il maltempo ha annullato molti degli eventi che avrebbero dovuto accompagnare la festa patronale di San Maurizio a Vedano Olona. Il comitato organizzativo ha deciso di cancellare tutti gli eventi in programma, mantenendo solo i riti in chiesa e la pesca di beneficienza.